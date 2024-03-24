Pınar KSK dağıldı

Basketbol Süper Ligi'nde zirveyi hedefleyen Pınar Karşıyaka, zorlu Beşiktaş deplasmanından farklı yenilgiyle ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip hızlı hücumlara farkı açtı ve ilk çeyrek 30-12 sona erdi. İkinci çeyrekte de savunmasını sert tutan Beşiktaş, dış şutlarda çok iyi bir isabet yüzdesi yakaladı ve Karşıyaka'nın farkı eritmesine izin vermedi. Siyah-beyazlılar Needham ile etkili olduğu bu bölümde farkı 20 sayının üzerine çıkardı. Karşıyaka ise Kelan Martin ile maça tutunmaya çalıştı. Oldukça agresif oynayan Beşiktaş'a ilk yarıda 3 teknik faul çalındı. Beşiktaş'ın 10 üç sayı isabeti bulduğu ilk yarıda Karşıyaka ise sadece 1 üç sayı isabeti bulabildi. Devreye ev sahibi ekip 61-35 üstünlükle girdi.

ARADAKİ FARKI KAPATAMADILAR

İlk yarıda rakibi karşısında istediği top paylaşımlarını yapamayan Karşıyaka, üçüncü çeyreğe de tutuk başladı. Çok fazla hücumdan boş dönen yeşil-kırmızılılar, Needham, Mathews ve Kerem'i durdurmakta zorlandığı bu periyotu da 93-52 geride bitirdi. Açılan fark nedeniyle formaliteye dönen son çeyrekte her iki takım da vites düşürdü ve Beşiktaş parkeden 115-66'lık skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, 3 maç aradan sonra mağlup olan Pınar Karşıyaka ise 40 puanla 4'üncü sırada kaldı. Yeşil-kırmızılılar önümüzdeki hafta cumartesi günü evinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

CAREY MAÇA DEVAM EDEMEDİ

PINAR Karşıyaka'da Vernon Carey dün şanssız bir sakatlık geçirdi. Maçın ikinci periyodunda bir pozisyonda topla potaya ilerlerken rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Carey, sağ dizinin üstüne düştü. Yerden kalkamayan 23 yaşındaki oyuncuya hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Ayağının üzerine basamayan ABD'li oyuncu maça devam edemedi.