Semih polemiği

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un karşılaşmadan bir gün önce Ümit Milli Takımı'na gönderilmesi tartışmaları beraberinde getirirken, 18'lik yıldız Gürcistan'a attığı golle Montella'ya adeta sahada cevap verdi. Semih'in golünden sonra da karşılıklı açıklamalar devam etti. Beşiktaş cephesinden Samet Aybaba ve yöneticiler ile yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, Semih'E destek vermek için Gürcistan maçını tribünden izledi. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar da Semih'e hem attığı gol hem de oyunu için alkışlayıp, tezahüratlarla destek oldu. U21 Teknik Direktörü Levent Sürme de konuyla ilgili, "Hocanın verdiği bir karar vardı, biz buna saygı duyuyoruz. İki oyuncu da bugün çok iyi oynadı" dedi. Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ise "Bugün Semih'e bu muameleyi yapanlar yarın burada olmayacaktır. Bu aslında sadece Beşiktaş'ın değil, Türk Milli Takımı'nın konusudur. Akıllı bir teknik direktör, neden kendisi için güçlü bir oyuncunun kenara ayrılmasını ister ki ?" Gündemi değiştirme adına yapılan bir şey ise çok daha kötü günler bizi bekliyor demektir" diye konuştu.