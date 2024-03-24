Son karar 7 Nisan

TFF, Süper Kupa maçıyla ilgili bir süredir devam eden belirsizliği ortadan kaldırdı ve Galatasaray - Fenerbahçe maçının ertelenmeyeceğini açıkladı. Süper Kupa maçı, daha önce açıklandığı gibi 7 Nisan Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, sıkışık maç takvimini öne sürerek 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesini istemiş ve TFF'ye resmen başvuruda da bulunmuştu.

TAKVİMDE YER BULUNAMADI

Başvuru üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF Yönetim Kurulu, yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurulunca alternatif bir tarih bulamadı. Bu arada usul gereği Süper Kupa'nın diğer aktörü G.Saray'ın da görüşü alındı.

G.Saray, 7 Nisan dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak TFF'ye bildirdi. Taraflardan birinin tarih değişikliği istememesi de TFF'nin kararında belirleyici oldu. Ancak kararın asıl nedeninin yoğun programda alternatif tarih olmaması olduğu gelen haberler arasında.

TAHKİM'DEN FLAŞ KARAR

TFF Tahkim Kurulu; F.Bahçe, Beşiktaş, Karagümrük, Ankaragücü, Kasımpaşa, Sivas, Adana Demir ve Pendik'in isteği üzerine müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti. Bu iptali başta G.Saray, Trabzon ve Başakşehir olmak üzere 12 takım istemiyordu.