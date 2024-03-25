Aliağa gol oldu yağdı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Aliağa Futbol son sırada amatöre düşme eşiğindeki Tarsus İdman Yurdu'nu evinde futbol sahalarında eşine çok az rastlanır şekilde 10-1 mağlup etti. Aliağa Futbol bu galibiyetin ardından maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna yükselmeyi başardı.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Aliağa Atatürk Stadı'nda sarı-siyahlı ekibi tarihi farka taşıyan golleri 12'nci dakikada Oktay, 16, 39, 45 ve 61'inci dakikalarda Mehmet Uysal, 47 ve 70'te Berke Bıyık, 66'da Enes, 74'te Mithat Yaşar ile 90+1'de Ahmet Uzun attı. Konuk ekibin tek golü 25'inci dakikada Ömerhan'ın penaltısından geldi. Karşılaşmada henüz 2'nci dakikada Aliağa'dan Yusuf Erdem, 30'uncu dakikada da Tarsus'tan Ferhat kırmızı kart gördü. Üst üste oynadığı 7'nci maçı da kazanıp grupta 58 puana ulaşan Aliağa Futbol, sezon başından beri yarıştığı Kepezspor'u 1 maç fazlası ve averaj farkıyla geçerek aylar sonra yeniden liderlik koltuğunu tekrar devraldı.

MÜTHİŞ SERİ

Aliağa Futbol, TFF 3. Lig 1. Grup'ta dün Tarsus ağlarına 10 gol birden bırakarak büyük sükse yaparken müthiş bir seri yakaladı. Ligde dünkü maça kadar üst üste 6 maçını da kazanan sarı-siyahlılar, galibiyet serisini 7'ye çıkardı. İzmir ekibi, Karabük, Talasgücü, 62 Ordu, Sinopspor, Artvin Hopa, Arguvan'dan sonra Tarsus İY engelini de kayıpsız aştı.