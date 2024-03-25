Kaf-Kaf’ta Sarıca’ya büyük tepki

Avrupa'dan üst üste üçüncü yıl erken elendikten sonra bu sezon tek hedefi olarak kalan Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 49 sayı farkla 115-66 yenilen Pınar Karşıyaka büyük hayal kırıklığı yaşarken taraftarını da çok kızdırdı. Bu yenilginin ardından birçok yeşil-kırmızılı taraftar, antrenör Ufuk Sarıca'yı istifaya davet etti. Üçüncülük yarışında Beşiktaş'a konuk olan Karşıyaka maçtan 115-66 yenik ayrıldı. Pınar Karşıyaka bu mağlubiyetle üçüncülük yarışında havlu atarken taraftarlar da takıma ve antrenör Ufuk Sarıca'ya tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı taraftarlar ve taraftar sayfaları, 9 yıl önce kulübe şampiyonluk dahil 3 kupa kazandıran, 5 sezondur aralıksız dümende olan Ufuk Sarıca'yı istifaya davet etti.