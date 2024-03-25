Manisa kenetlendi

Birinci Lig'de milli maç arasına 31 puanla 13. sırada giren Manisa FK, Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki iftar yemeğinde buluştu. İftara siyah-beyazlıların yönetimi, A takım ve altyapı sporcuları ile taraftarlar katıldı. Başkan Mevlüt Aktan, "Biz güçlü ve büyük bir aileyiz" diyerek, "Bir olduğumuzda, beraber olduğumuzda hiçbir güç bizi yıkamaz. Biz bu yola büyük hayallerle çıktık ve bu hayallere ulaşmak için çok çalışıyoruz. Manisa adını, Manisa bayrağını futbol dünyasında en yukarılara taşımak için mücadelemize sabırla devam edeceğiz. Çok yakın bir gelecekte Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda çok güzel başarılara, şampiyonluklara ulaşacağız" diye konuştu.