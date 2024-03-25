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Haberler Spor Merkezefendi mutlu Çağdaş Bodrum çöktü

Merkezefendi mutlu Çağdaş Bodrum çöktü

HABER MERKEZİ
Merkezefendi mutlu Çağdaş Bodrum çöktü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kurtuluş savaşı veren iki Ege ekibinden Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Türk Telekom'u 95-81 yenerek düze çıkarken, en önemli rakiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 89-86 mağlup olan Çağdaş Bodrum Spor bitime 6 hafta kala düşme hattına geriledi. Ligdeki ilk yılını geçiren Bodrum ekibi, Warren ile son saniyelerde üst üste iki kez maçı uzatmaya taşıma fırsatını kaçırdığı mücadeleyi kaybedip üst üste 4'üncü yenilgisini aldı. Ligde 3 haftalık mağlubiyet serisine son veren Denizli ekibi Merkezefendi 24 maçta 8 galibiyete ulaşırken, Çağdaş Bodrum ise rakibinin yerine 7 galibiyetle düşme potasına girdi.
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