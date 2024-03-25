Petkim F.Bahçe önünde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri Play-Off hattından kopmayan Aliağa Petkimspor, bugün şampiyonluk yarışının güçlü adayı Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da start alacak. Petkimspor'da önemli yabancılardan David Efianayi omuz sakatlığı, Khyri Thomas ise bacak arka adalesinde devam eden sakatlığından dolayı Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Petkim ligde antrenör Burak Gören yönetiminde 23 haftada 12 galibiyet alırken, Euroleague'de play-off hattının formda takımı olan sarı-lacivertli ekip ligde 20 galibiyetle zirveyi paylaşıyor.