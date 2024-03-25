Savunma değişiyor

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında yarın Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçında 1-0 mağlup olduğu Macaristan maçına göre farklı bir savunma hattı ile sahaya çıkması bekleniyor. Macaristan maçına Zeki, Samet, Ozan ve Rıdvan dörtlüsüne görev veren ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Vincenzo Montella, bu maçta ise Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar ve Mert Müldür'den oluşan bir dörtlüyü sahaya sürebilir. İtalyan hocanın ayrıca Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

AVUSTURYA'YA GİDİYORLAR

Milliler bugün 17.30'da THY'ye ait uçakla Budapeşte'den Viyana'ya geçecek. Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz bugün 19.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ernst Happel Stadı'nda 22.45'te oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek.