Aktürkoğlu’ndan Gazze paylaşımı

Saray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti. Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistin'e destek verdi. Aktürkoğlu, "İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre 'dur' demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah'ım biz kulların bu alçaklığını durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!" ifadelerini kullandı. Kerem'in bu anlamlı paylaşımı ve desteği on binlerce yorum alırken, milli futbolcuya destek mesajları yağdı.