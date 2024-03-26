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Haberler Spor Bornova’dan kritik kayıp

Bornova’dan kritik kayıp

BERKE ÖZBAY
Bornova’dan kritik kayıp
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877 çok kritik puan kaybına imza attı. Önceki gün Ege derbisinde konuk olduğu takipçisi Kuşadasıspor'a 4-1 yenilen İzmir temsilcisi, rakipleriyle arasındaki puan farkının kapanmasına engel olamadı. Topladığı 40 puanla 3. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Play-Off hattında yer alan rakipleriyle farkı açma fırsatını tepti. Bornova 1877, takipçileri Belediye Kütahyaspor, Silivrispor ve Kuşadasıspor ile bir üst basamağında ikinci basamakta konumlanan Erbaaspor'un sahadan galibiyetle ayrıldığı haftayı 3 puan kaybıyla geçirerek yarışta yara aldı. İzmir temsilcisi, ligde bitime kalan 5 haftada kayıp yaşamadan geçirerek Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atmak istemiyor.
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