Kadınlarda ilk yarı finalistler belli oldu

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek final 2'nci maçları dün oynandı. Rakiplerini 2-0 ile geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş BOA ve ÇBK Mersin adını yarı finale yazdırdı. Son yarı finalist ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin üçüncü maçının ardından belli olacak. Öte yandan Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Alagöz Holding ise Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.