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Haberler Spor Moto GP’de Martin rüzgarı

Moto GP’de Martin rüzgarı

HABER MERKEZİ
Moto GP’de Martin rüzgarı
MOTOGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ikinci etabı Portekiz Grand Prix'sini, Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin ilk sırada bitirerek şampiyona liderliğine yükseldi. Sezonun ikinci mücadelesi, 4.6 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden düzenlendi. Martin, 41 dakika 18.138 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk zaferini kazandı. Ducati takımından İtalyan Enea Bastianini, liderin 0.882 saniye gerisinde yarışı ikinci sırada bitirirken Red Bull takımından 19 yaşındaki İspanyol Pedro Acosta ise liderin 5.362 saniye arkasından üçüncü sırayı aldı.
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