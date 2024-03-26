Özbek için flaş iddia

Mehmet Büyükekşi'nin başında bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Büyükekşi şu anda en güçlü dönemini yaşasa da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra futbolda da bambaşka süreç yaşanabilir. Galatasaray'ı şampiyonluğun en güçlü adayı haline getiren başkan Dursun Özbek'e sürpriz bir söz verildiği iddia edildi. İddiaya göre üst makamlardan bir yerden kendisine, "Yeni dönemde daha mülayim bir futbol ortamı planlanıyor. Senin için de TFF başkanlığı düşünülüyor" denildi.

SICAK BAKIYOR

Özbek her ne kadar önceliğini Galatasaray başkanlığına vermiş olsa da eğer TFF başkanlığı ihtimali önüne gelirse 'hayır' demeyecek. Seçim sürecine giren Galatasaray'da, Dursun Özbek yeniden başkanlığa aday olup olmama konusunda henüz net kararını vermedi.