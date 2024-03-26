Pınar KSK’de Carey şoku

BASKETBOL Süper Ligi'nde Beşiktaş'a 115- 66'lık farklı sonuçla mağlup olan Pınar Karşıyaka'ya bir kötü haber de sakatlanan yıldız pivotu Vernon Carey'den geldi. İstanbul'da oynanan mücadelenin ikinci periyodunda sakatlanarak oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki basketbolcunun hem çapraz bağlarında hem de menisküsünde kopma meydana geldiği ortaya çıktı. Sezonu kapatıp ameliyat olacak Carey'nin parkelere dönüşünün 9 ayı bulabileceği öğrenildi. Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamalarının en değerli oyuncusu olmuştu. Kaf-Kaf'ta sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen pivot Furkan Haltalı'nın da 2-3 hafta sonra parkelere dönebileceği belirtildi.