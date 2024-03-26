Rakip Avusturya

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, bugün ikinci hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı. İki ülke arasında yapılan 16 maçta ise Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti. Türkiye'nin 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi. Rakibine karşı ilk 6 maçı gol atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'inde ise gol yollarında boş geçmedi. A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, birinde yenildi ve 1 maç da berabere bitti.

MONTELLA YÖNETİMİNDE ALTINCI KARŞILAŞMA

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak. Montella ile ilk maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçta Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Ardından Almanya'yı hazırlık maçında deplasmanda 3-2 yenen milliler, dördüncü maçında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar Montella yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan karşısında aldı.

SON MAÇ 8 YIL ÖNCE

İki milli takım arasındaki son maç 2016'da oynandı. Ernst Happel'deki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlıların gollerini Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan atarken, Avusturya'nın golü Junuzovic'ten geldi. İki takım bugünkü maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı. 5 maçı Avusturya, 3 maçı Türkiye kazandı, 1 maç da berabere bitti. Ev sahibi 14, Türkiye ise 9 gol attı.