Altın avcıları

Cİmnastik branşında olimpiyat madalyalı tek sporcumuz Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk yönetimindeki yeni yapılanmasıyla ivme kazanan Göztepe, Antalya'daki Türkiye Artistik Cimnastik Kulüplerarası Şampiyonası'nda madalyaları topladı. Sarı-kırmızılıların milli sporcuları Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, Türkiye Şampiyonası'ndan üçü altın, altı madalya kazandı. Şampiyonada Mehmet Ayberk Koşak yer aletinde, Mert Efe Kılıçer kulplu beygir ile barfikste altın madalyaya ulaştı. Ayberk, kulplu beygirde ikinci, halkada üçüncülüğü alırken, genel tasnifte 3.'lüğü elde etti. Göztepeli iki sporu böylelikle bir şampiyonada üç altın, bir gümüş, iki bronz aldı. Göztepe Cimnastik Şube Sorumlusu Coşkun Boncuk, iki sporcuyu da tebrik etti.