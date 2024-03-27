Down sendromlu milliler tarihe geçti

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) milli sporcular, 92 madalyayla organizasyon tarihine geçti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen ve 33 ülkeden 1058 kişinin katıldığı organizasyon sona erdi. Türkiye'yi atletizm, basketbol, cimnastik, futsal, judo, masa tenisi, tenis ve yüzme branşlarında 86 özel sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı sporcular, organizasyonda 30 altın, 35 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla Trisome Oyunları tarihinin madalya rekorunu kırdı. Yüzmede Ada Zehra Anlatıcı, 50 metre kurbağalama ve 20 metre serbestte, Emerhan Akçakoca ise uzun atlama, gülle atma ve Muhammet Eren Uysal ise 1500 metrede dünya rekoru kırmayı başardı.