Ege’de bisiklet şöleni

Ege ve Türkiye'yi her yıl tüm dünyadaki sporseverlere tanıtan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 59'uncu kez gerçekleştirilecek. Antalya'dan 21 Nisan'da start alarak 28 Nisan'da İstanbul'da sona erecek geleneksek organizasyonun 8 etabından 5'ine Ege illeri ev sahipliği yapacak. 21 Nisan'da Antalya-Antalya, 22 Nisan'da Kemer-Kaş etaplarının yapılacağı turda 23 Nisan'da Fethiye-Marmaris, 24 Nisan'da Marmaris-Bodrum, 25 Nisan'da Bodrum-Kuşadası, 26 Nisan'da Kuşadası-Manisa, 27 Nisan'da da İzmir-İzmir etapları düzenlenecek. Geleneksel tur 28 Nisan'daki İstanbul etabıyla son bulacak.