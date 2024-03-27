  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ege’de bisiklet şöleni

Ege’de bisiklet şöleni

HABER MERKEZİ
Ege’de bisiklet şöleni
Ege ve Türkiye'yi her yıl tüm dünyadaki sporseverlere tanıtan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 59'uncu kez gerçekleştirilecek. Antalya'dan 21 Nisan'da start alarak 28 Nisan'da İstanbul'da sona erecek geleneksek organizasyonun 8 etabından 5'ine Ege illeri ev sahipliği yapacak. 21 Nisan'da Antalya-Antalya, 22 Nisan'da Kemer-Kaş etaplarının yapılacağı turda 23 Nisan'da Fethiye-Marmaris, 24 Nisan'da Marmaris-Bodrum, 25 Nisan'da Bodrum-Kuşadası, 26 Nisan'da Kuşadası-Manisa, 27 Nisan'da da İzmir-İzmir etapları düzenlenecek. Geleneksel tur 28 Nisan'daki İstanbul etabıyla son bulacak.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA