Hakem toplantısının tamamı paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun eğitimci Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in de katılımıyla yaptığı çevrimiçi toplantının bir kısmının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından TFF toplantının tamamını Youtube'dan paylaştı. Toplantının başında söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR'da yaşanan sorunları işaret ederek "Geçtiğimiz hafta problemin büyük kısmı VAR'da yaşandı. Bu sıkıntıları bundan sonra istemiyoruz. Sizin muhatabınız biziz" dedi.

'ELLE OYNAMA GÖREMİYORUM'

Önceki gün sızan görüntülerin dışında Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları da toplantıda yer aldı. Dallas, Oosterwolde'ye yapılan faulde VAR'a gidilmesi gerektiğini belirtirken, penaltı kararı da çok konuşuldu. Dallas, VAR hakemi Erkan Engin'e "Nerede net bir elle oynama var?" diye sordu. Engin ise, "Şu anda ben de elle oynama göremiyorum ama benim odadaki hissiyatımdan bunu el olarak gördüm" yanıtını verdi. Dallas bunun üzerine "VAR odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Net görüntü yoksa hakemi çağırmıyoruz" dedi. Maçın hakemi Cihan Aydın'ın "Erkan abi 'Ele temas ediyor, direkt eline geliyor' dedi, ben de penaltıyı verdim" demesi üzerine Dallas, "Burada penaltının niye verildiğine dair ciddi şüphe oluştu. Maç 1-1 iken oyunu değiştiren bir karar" diye konuştu.