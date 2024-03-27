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Haberler Spor Horozkent’ten Süper Lig çağrısı

Horozkent’ten Süper Lig çağrısı

SEBAHATTİN ALP
Horozkent’ten Süper Lig çağrısı
Kadınlar 1. Lig Play-Off Grubu'nda mücadele eden Horozkentspor, Denizli tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin eşiğinde. Geçen sezon finalde kaybederek Süper Lig eşiğinden dönen Horozkentspor, tarihi fırsatı bir kez daha yakaladı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig yolunda son iki kritik maça çıkıyor. Şimdiye kadar aldığı 16 puanla 3. sırada olan Denizli ekibi, cumartesi grupta lider konumdaki Bornova HİTAB Spor ile saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinden alınacak 3 puanla gruptan çıkmayı neredeyse garantileyeceğini belirten yönetim, kulübün resmi sosyal medya heswplarından destek çağrısında bulunarak çok kritik maç için destek istedi.
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