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Haberler Spor Milli raketin gözü Roland Garros’ta

Milli raketin gözü Roland Garros’ta

HABER MERKEZİ
Milli raketin gözü Roland Garros’ta
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ana tabloda mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu Zeynep Sönmez samimi konuştu. Roland Garros dışında bütün grand slam turnuvalarında oynadığını ifade eden Zeynep,"En büyük hayalim bir grand slam kazanmak. Umuyorum bir gün bunu gerçekleştirebilirim. Olim piyatlara katılmak ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmek de hayallerim arasında yer alıyor" diye konuştu. Sönmez, Victoria Azarenka ve Li Na'yı örnek aldığını belirtti.
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