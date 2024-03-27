Milli voleybolcu Erdem’e ABD’den büyük onur

Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü"ne resmi aday gösterildi ve ABD Başkonsolosluğu rezidansında onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in ev sahipliğinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu Konukevi'ndeki resepsiyona ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe'de voleyboldan yöneticisi Simla Türker Bayazıt da katıldı.