Milliler dağıldı

Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Avusturya'ya deplasmanda farklı mağlup oldu: 5-1. 2. dakikada savunmadan çıkmak isterken kaptırılan topta Baumgartner'in şutunu kaleci Uğurcan oyun alanına çeldi. Dönen topu Schlager tamamladı: 1-0. 23'te Danso ceza sahasında elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 25'te Hakan, penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 44'te Kaan Ayhan'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Gregoritsch ceza yayı üzeri hafif sol çaprazında önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

SON SÖZÜ ENTRUP SÖYLEDİ

48'de Schmid korner atışını kullandı, arka direkte Gregoritsch'in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-1. 58'de Laimer, Kaan'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 59'da Gregoritsch penaltıdan farkı üçe çıkardı: 4-1. 73'te ani gelişen atağımızda Barış Alper topu filelerle buluşturdu. Ancak öncesinde Cenk'in rakibine yaptığı faul nedeniyle hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası beyaz noktayı gösterdi. 78'de Baumgartner atışı gole çevirdi: 5-1. 90+5'te Wimmer'in sol kanattan ortasında Entrup skoru belirledi: 6-1.

YALNIZ BIRAKMADILAR

A Milli Futbol Takımımızı gurbetçilerimiz Macaristan maçında olduğu gibi Avusturya karşılaşmasında da yalnız bırakmadılar. Avusturya ve çevre ülkelerden müsabakaya akın eden futbolseverler millilerimize 90 dakika destek verdi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, maç öncesinde Viyana'da bulunan bir alışveriş merkezinde Türk taraftarlarla bir araya geldi.

MONTELLA'DAN SİL BAŞTAN KADRO

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynanan Macaristan maçına kadroda 9 değişikliğe gitti. Avrupa Şampiyanası öncesinde tüm oyucnularının performansının görmek isteyen İtalyan teknik adam, Macaristan maçında oynayan Mert Günok, Zeki, Samet, Ozan Kabak, Rıdvan,

İsmail, Yunus, Orkun ve Enes'in yerlerine Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk, Salih, İrfan Can, Arda ve Kerem'e forma şansı verdi.

SON RAKİBİMİZ GÜRCİSTAN OLDU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu. Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, millilerin F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi oldu. Ay-yıldızlılar, grubundaki ilk maçta Gürcistan ile karşılaşacak.