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Haberler Spor PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA
PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Koç, Özbek ve Doğan'ın beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, kulüp başkanlarının açıklamalarının resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray'ın ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki sportmenliğe aykırı hareket ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği bildirildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın talimatlara aykırı hareketi, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman ve sarı-kırmızılı takımın kalecisi Günay Güvenç ile Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in de "hakaret" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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