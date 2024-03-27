Sözeri’den stat mitingine destek

KARŞIYAKA, yönetim, taraftar ve camia tek vücut olarak yarın akşam eşi görülmemiş stat mitingi yaparak yeşil-kırmızılı kulübün yeni stadyum hayalini haykırmaya hazırlanırken, teknik direktör Erkan Sözeri de organizasyona destek verdi. Sözeri, "Karşıyaka'nın yıllar öncesinde kendi semtinde kendi evine kavuşması gerekiyordu. Umarım en kısa sürede gerekli hamleler atılır. 112 yıllık Karşıyaka stat konusunda öncelikli olmalı. Çok büyük bir camiayız. Yönetim kurulumuz ve taraftarımız kulüp için çok önemli bir sorun için bir araya gelecek. Ben de başkanımız ile biraya gelip perşembe günü o mitingde olma talebimi ileteceğim. Karşıyaka en kısa sürede stadına kavuşmalı. Yalı'ya yapılacak tesis kulübün geleceği için çok önemli" dedi