‘VAR kayıtlarının detayları açıklansın’

Antalya'da kamp yapan Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur gündemi değerlendirdi. TFF'deki toplantının sızdırılmasının ABD'den yapılan bir operasyon olduğunu söyleyen Timur, "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz. Kayrılarak en az 8-10 puan fazla alan takımlar var, bir de mağdur gibi açıklama yapıyorlar. Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim" dedi. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki olaylara da değinen Timur, "Taraftarın etkisiz hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. PFDK sevklerinin 2 gün içerisinde yapılması lazımdı ama baskı yüzünden yapılamadı. Kim karışmışsa sevk edersiniz" diye konuştu.