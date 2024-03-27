  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor ‘VAR kayıtlarının detayları açıklansın’

‘VAR kayıtlarının detayları açıklansın’

HABER MERKEZİ
‘VAR kayıtlarının detayları açıklansın’
Antalya'da kamp yapan Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur gündemi değerlendirdi. TFF'deki toplantının sızdırılmasının ABD'den yapılan bir operasyon olduğunu söyleyen Timur, "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz. Kayrılarak en az 8-10 puan fazla alan takımlar var, bir de mağdur gibi açıklama yapıyorlar. Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim" dedi. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki olaylara da değinen Timur, "Taraftarın etkisiz hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. PFDK sevklerinin 2 gün içerisinde yapılması lazımdı ama baskı yüzünden yapılamadı. Kim karışmışsa sevk edersiniz" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA