Alperen’den güzel haber

NBA'de geçtiğimiz haftalarda sakatlanan milli yıldız Alperen Şengün'den müjdeli haber geldi. Houston Rockets'ın Sacramento Kings'e mağlup olduğu maçın son anlarında korkutucu bir sakatlık yaşayan ve sonrasında yaşanan gelişmelerde sezonu kapattığı iddia edilen Alperen'in durumunun ameliyatlık olmadığı ifade edilmişti. Sağ ayak bileğinde 3. derece burkulma yaşayan 21 yaşındaki yıldız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li gazeteci Brian Windhorst'in haberine göre Alperen beklenenden daha erken sahalara dönebilir. Durumunun iyiye gittiği belirtilen genç yıldızın normal sezon bitmeden takıma dönebileceği kaydedildi. Son haftalarda çıkışa geçen Houston Rockets, Play-In maçlarına kalma mücadelesi veriyor.