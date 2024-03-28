Arkas yıkıldı kupa Halkbank’ın

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Arkas Spor, Halkbank' 3-1 mağlup olarak ikinci oldu. Halkbank, 9. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Başa baş bir mücadele ortaya koyan iki takımın mücadelesi izleyenler tarafından alkış topladı. Arkas Spor, yarı finalde Ziraat Bankkart'ı 3-2, Halkbank ise Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçip finale çıkmıştı. Müsabakaya iyi başlayan ve lacivert-beyazlılar, son bölümdeki etkili oyunu sayesinde güçlü rakibi karşısında ilk seti 25-23 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.

ARKAS FİNALLERİ YAPAMADI

İkinci sette iki takımda müthiş bir oyun ortaya koysa da oluna ağırlığını koyan Halkbank 25-23 ile durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sete Halkbank iyi başladı ve uzun süre skoru önde götürdü. Setin sonlarında İzmir ekibi rakibini yakalasa da Halkbank, servislerden bulduğu sayılarla seti 28-26 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de başa baş bir oyun ortaya konuldu. Uzun bir süre iki takımda birbirlerine üstünlük kuramadı. Servislerde etkili olan Halkbank oyunun sonunu iyi getirdi ve seti 25-23 maçı da 3-1 kazanarak kupayı kazandı.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Karşılaşmanın sonunda hoş bir sürpriz yaşandı. Halkbank'ın milli oyuncusu Mert Matic, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklif etti. İrem Yaman bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. Matic, 'Evet' yanıtının ardından kendisinin verilen madalyayı İrem Yaman'ın boynuna astı.