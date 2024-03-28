Hazır değiliz

Avusturya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 6-1 kaybeden A Milli Futbol Takımımız, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşarken, EURO 2024'e hazır olmadığının sinyallerini net bir şekilde verdi. Macaristan'a tek golle kaybeden ay-yıldızlılar, moral bozdu. Alınan yenilgilerden sonra teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi olurken, kadro tercihleri nedeniyle de topa tutuldu. Semih Kılıçsoy'un U21'e gönderilmesi ile başlayan milli kriz, Montella'nın forvet pozisyonunda farklı isimlere görev vermesiyle zirveye çıktı. Forvet pozisyonunda kadroya Enes Ünal, Kenan Yıldız, Can Uzun gibi isimler dahil edilirken, iki maçtaki tek golü kaptan Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti. Özellikle ilk yarılarda pozisyona girmekte zorlanmayan Türkiye, bu fırsatların sadece bir tanesini değerlendirebildi.

932 GÜN SONRA 6 GOL BİRDEN YEDİ

İtalyan çalıştırıcı savunma tercihleriyle de sınıfta kalırken, özellikle Cenk Özkacar'ın yine sol bekte denenmesi tepki topladı. Ay-yıldızlılar, 932 gün sonra kalesinde 6 gol birden gördü. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül 2021 tarihinde deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybeden ay-yıldızlılar, yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından hezimet yaşadı.

BÜYÜKEKŞİ'YE İSTİFA TEPKİSİ

Birçok kulübün istifasını istediği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olan tepkiler Avusturya ile A Milli Takımımız arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında da devam etti. Büyükekşi, eşiyle birlikte gittiği maçın ardından, stattan taraftarların arasından geçerken görülürken karşılaşma sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Türk taraftarlar tepki gösterdi ve istifa çağrısında bulundu.