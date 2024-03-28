Kuşadası’nda Crossfit şöleni

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hem iki kişilik takımlar hem de bireysel şekilde yarışılan, atletlerin takım arkadaşlarıyla birlikte yeteneklerini sergiledikleri fonksiyonel fitness antrenman yarışması Alsancak Team Series Kuşadası Atlantique Holiday Club'da düzenlendi. Aylar önce yapılan online elemeleri geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan Man-Man, Woman-Man, Woman-Woman olmak üzere Beginner, Scaled, Elite, Master 35-39, Master 40+ kategorilerinde Türkiye, Kıbrıs, Almanya, Amerika, İran ve Fas'tan, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım gösterdi ve toplam 200 sporcu müsabakalarda boy gösterdi. İki günlük mücadelenin ardından finale kalan 52 takımdaki 104 sporcu nefes kesen bir mücadele sergiledi. Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Alsancak Team Series'in organizatörü Atamer Işık, 2018 yılından beri bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, "Herkes canını dişine takarak mücadele etti. Biz de bu organizasyonu ailem ve yol arkadaşlarımla birlikte düzenleyerek sporumuzun gelişmesine katkı sağlamak için çabaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.