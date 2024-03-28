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Haberler Spor Manisa FK’nın zorlu yolu

Manisa FK’nın zorlu yolu

BERKE ÖZBAY
Manisa FK’nın zorlu yolu
Trendyol 1. Lig'de sezona hızlı bir giriş yapan ancak devamını getiremeyen ve ateş hattından uzaklaşmanın mücadelesini veren Manisa FK milli aranın ardından çok zorlu bir sürece girecek. Siyah-beyazlılar, milli maç arasının ardından başlayacak ligde gelecek üç haftada ilk yarıda puan alamadığı rakiplerinin karşısına rövanşı alma umuduyla çıkacak. Manisa temsilcisi bu süreçte ilk olarak sezonun ilk yarısında 2-0 kaybettiği Bodrum FK ile kapışacak. Ardından aynı skorla yenildiği Bandırmaspor ve 2-1'lik yenilgi aldığı Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Düşme hattı ile arasında 4 puanlık fark bulunan Manisa FK bu süreçte alacağı puanlarla kaderini çizecek.
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