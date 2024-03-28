Potada zor viraj

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5 Egelisi 25'inci haftada kritik karşılaşmalara çıkacak. 3 takım Play-Off yarışı verirken, 2 takım ise kümede kalma savaşı içerisinde. Ligde iyi bir yerden Play-Off'a kalma hesabı yapan ancak geçtiğimiz hafta farklı Beşiktaş mağlubiyetiyle taraftarını üzen Pınar Karşıyaka, evinde kümede kalma savaşı veren Bahçeşehir Koleji karşısında moral arıyor. Kaf-Kaf, bu maçı kazanarak hem farklı yenilgiyi unutturmak, hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 18.00.

PLAY-OFF HESAPLARI

Ligde Play-Off'a kalmayı hedefleyen 36 puanla 8. sıradaki Aliağa Petkim de tıpkı Karşıyaka gibi çıkış peşinde. Son iki haftayı Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle geçen Petkim, bu hafta da zorlu Anadolu Efes deplasmanında sürpriz kovalayacak. 2 Nisan Salı günü saat 18.00'de oynayacak maçta Petkim, eksikleri bulunan ve yorgun olacak Efes'i devirip kötü gidişe dur demek istiyor. Bu sezon Türkiye'yi ilk kez Avrupa kupalarında temsil eden ve ligde de iyi giden Manisa Büyükşehir Belediyespor da 36 puanlı 4 takımdan biri olarak 6. sırada. Evinde Efes'e son saniyelerde teslim olarak galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan yeşilbeyazlılar, cumartesi günü saat 13.00'te 1 puan altında yer alan Türk Telekom deplasmanına çıkacak.

LİGİN DİBİ ÇOK KARIŞIK

Bu sezon kümede kalma yarışı ise nefesleri kesiyor. Son hafta evinde Telekom'u devirerek puanını 32 yapan Merkezefendi, cumartesi günü 15.30'da Play-Off hattındaki Darüşşafaka deplasmanında 2'de 2 yapma peşinde olacak. Bu sezon çıktığı Süper Lig'de üst üste mağlubiyetlerle tekrar düşme hattına giren 31 puanlı Çağdaş Bodrum ise cuma günü 18.00'de 36 puanlı Galatasaray'ı ağırlayacak. Muğla ekibi de güçlü rakibini seyircisinin önünde mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi planlıyor.