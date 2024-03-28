TSYD İzmir’den Eskici’ye ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş ve yönetim kurulu, göreve seçilmelerinin ardından kentteki spor kulüpleri, kurum ve kuruluşlarla hayata geçirilecek projeler kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Karataş ve yönetim kurulu üyeleri Burak Hakerler, Görkem Türkyılmaz ile Okan Kara, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ile makamında bir araya geldi. Eskici'ye projelerini anlatan Karataş, "İzmir'in mevcut spor altyapısını kullanarak İzmir sporunun gelişimine katkı sağlamak için ortak projelere imza atmaya hazırız" dedi. Yeni yönetimi tebrik eden Eskici de TSYD İzmir Şubesi ile sporun gelişimine katkı sağlayan projeler yapabileceklerini kaydetti.