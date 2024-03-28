Yunusemreli gençler judoda zirveyi bırakmadı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Gençler Judo İl Birinciliği'nde 11 altın, 4 gümüş, 4 bronz ile toplamda 19 madalya elde etti ve 20-21 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

48 kiloda Kardelen Öztürk, 52 kiloda Sura Nil Karasu, 57 kiloda Ceyda Aydın, 70 kiloda Nida Havle Şevik, 78 kiloda İlayda Akçagün, +78 kiloda Irmak Ceylin Güçtekin, 66 kiloda Buğra Filiz, 73 kiloda Emin Levent Yelkenci, 81 kiloda Abdullah İnci, 90 kiloda Halit İnci, +100 kiloda Kayra Pektaş altın alırken, 52 kiloda İkranur Durak, 70 kiloda Nehir Uslu, 81 kiloda Emirhan Bulut Çağlar, 100 kiloda Aytaç Aykut Gündoğan gümüş madalya, 48 kiloda Naz Korkmaz, 52 kiloda Sıla Kırcı, 57 kiloda Büşra Demirkol, 63 kiloda Esma Karafil ise bronz madalyanın sahibi oldu.