Aliağa Futbol’a iki kötü haber

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 10-1'lik tarihe geçecek Tarsus İdman Yurdu galibiyetiyle liderliği aylar sonra averajla tekrar devralan Aliağa Futbol'a sakat futbolcularından kötü haber geldi. Küçükçekmece Sinopspor maçında sakatlanan Fuat Gölbaşı'nın sol diz iç yan bağı ve arka çapraz bağlarında kısmi yırtık meydana geldiği, 7-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Antrenmanda sakatlanan Ahmed Furkan Özdemir'in ise sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olduğu, 7-8 hafta takımdan ayrı kalacağı duyuruldu. İki futbolcu da sezonu kapattı. Artvin Hopaspor karşısında sakatlık yaşayan Miraç Can Yavuz'un ise burnunda kırık meydana geldiği, bu hafta maskeyle görev yapabileceği belirtildi.