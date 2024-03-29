Altınordu’da rehavet uyarısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde lider Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek iç sahada 5'te 5 yapan Altınordu'da moraller üst seviyeye yükseldi. Bitime 6 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran kırmızı-lacivertli ekibin küme düşme stresini üzerinden büyük ölçüde attığı öğrenilirken teknik direktör Atilla Küçüktaka oyuncularına rehavet uyarısında bulundu. Antrenman öncesi öğrencileriyle uzun bir konuşma yapan tecrübeli teknik adamın, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Rahatlamanızı istemiyorum. Önemli bir galibiyet aldık ancak işi sıkı tutmalıyız. Daha önümüzde önemli maçlar var" dediği belirtildi. Altınordulu futbolcular ise üst üste oynayacakları Afyonspor (D) ve Diyarbekirspor karşılaşmalarını kazanıp Ramazan Bayramı'na mutlu girmek için birbirlerine söz verdi.