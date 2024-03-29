Arkas’ı gelmiyor

Bursa'da organize edilen Erkekler Kupa Voley finallerinde yarı final maçında Ziraat Bankkart'ı 2-0 geriden gelip 3-2 eledikten sonra çıktığı final mücadelesinde Halkbank'a 3-1 mağlup olan Arkas Spor, bu sezon trajik bir şekilde elendiği CEV Kupası yarı finalinden sonra ikinci kez final kabusu yaşadı. Halkbank karşısında ilk seti 25-23 aldıktan sonra 23-25, 26-28 ve 23-25'lik skorlarla şampiyonluk maçını kaybeden İzmir temsilcisi kupayı 4'üncü kez müzesine götürme fırsatını kaçırdı.

SIRA BEŞİNCİLİK MÜCADELESİNDE

Efeler Ligi'nde şampiyonluk şansını kaybettikten sonra kupada da havlu atan İzmir temsilcisi yeni sezonda Avrupa kupalarında yer almak için 5-8 Etabı'nda 5'inci olmak için mücadele verecek. Arkas Spor, ligi 5'inci bitirirse yeni sezonda Challenge Kupası'nda boy gösterecek. Mavi-beyazlılar 6'ncı sırayı alırsa Balkan Kupası'na katılıp, bu kupada şampiyon olarak Challenge Kupası biletini kapmaya çalışacak. Arkas Spor bu sezon CEV Kupası'nda evinde 3-0 yendiği Alman ekibi Lüneburg'a deplasmanda ilk seti almasına rağmen üst üste setleri kıl payı kaybederek altın set sonucu elenmişti.

AVRUPA'DA FİNALİ GÖREMEDİ

BU sezon başarılı sonuçlar aldığı CEV Kupası'nda yarı final ilk maçında 3-0 yendiği SVG Lüneburg'a 3-1 mağlup olan Arkas Spor, altın seti de 15-8 kaybederek organizasyona veda etmişti. İzmir temsilcisi, bu sezon CEV Kupası'nda çıktığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. 2009'da Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı kazanarak, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi olan Arkas Spor, 2011'de ise aynı organizasyonda finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamamıştı.