Bergama Sportif’te Çoruhlu dert yandı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta son üç maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşan Bergama Sportif'te kulübü sezon başında devralan Ahmet Çoruhlu destek bulamamaktan yakındı. Kulübü devraldığında 10 milyon 600 bin TL borcu bulunduğunu, şimdiye kadar 21 milyon 500 bin TL borç ödediğini söyleyen Çoruhlu, "Toplamda bugüne kadar 110 milyon TL para harcadık ama bize ne yerel yönetimler, ne Bergamalı iş adamları tarafından 1 TL yardım yapılmamıştır. Aksine 1987 yılından günümüze kadar gelen tüm borçlar üzerimize bırakılmıştır. Aksine tadilatını yaptığımız tesisin kirası, kulübe verilen yemeğin parası icra yoluyla tahsil edilmek istenmiştir. Ben bir iş insanı olarak Bergama'nın daha iyi yerlere gelmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Bunun kamuoyunca bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.