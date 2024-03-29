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Ç. Bodrum’un konuğu Aslan

Küme düşme hattından çıkmak isteyen Muğla ekibi evinde galibiyet arıyor

HABER MERKEZİ
Ç. Bodrum’un konuğu Aslan
BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste dördüncü mağlubiyetini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında alarak bitime 6 maç kala tekrar düşme hattına gerileyen Çağdaş Bodrum Spor, bugün iç sahada Galatasaray Ekmas önünde çıkış yakalamaya çalışacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Çağdaş Bodrum Spor ligdeki ilk yılında 24 maçta 7 galibiyetle sondan ikinci sıradan kurtulmaya çalışırken, Galatasaray 12 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor. Muğla temsilcisi zorlu maçı seyircisinin desteğiyle kazanarak hem kötü seriye son vermek, hem de küme düşme hattının üzerindeki rakiplerine yetişmek istiyor.
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