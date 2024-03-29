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Fethiyespor’da Dinçel’den çağrı

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’da Dinçel’den çağrı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan haftayı Belediye Derincespor'a karşı aldığı 4-1'lik yenilgiyle kapatan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'den öz eleştiri geldi. Açıklamalar yapan deneyimli teknik adam, Derince karşılaşmasından dersler alacaklarını söyleyerek, zorlu Amed karşılaşması öncesi tribünlere de çağrı yaptı. Taraftarın desteğiyle Amed maçından 3 puan almak istediklerini söyleyen Selahaddin Dinçel, "Amed maçına biz gerçekten çok ciddi hazırlanacağız. Önümüzdeki hafta içi çarşamba olmasına rağmen taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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