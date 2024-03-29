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Kartal’dan kötü prova

HABER MERKEZİ
Kartal’dan kötü prova
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar 11'iyle başladı. Mücadelenin 25. dakikasında Emre Mor'un ara pasında topla buluşan Kevin Lasagna, ağlar havalandırdı: 0-1. 61'de Ghezzal ceza sahasına girip sağ çaprazdan plase vuruş yaparak skoru belirledi: 1-1.
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