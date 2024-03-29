Manisa beklentileri karşılamadı

TRENDYOL 1. Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yapan ve liderliğe göz diken Manisa FK, sezonun geri kalan sürecinde bu performansı sürdüremeyince adeta çöküş yaşadı. Ligde 31 puan ile 13. sırada bulunan ve ateş hattındaki Adanaspor ile puan farkı 4 olan Manisa ekibi, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Ligin ilk 5 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Manisa temsilcisi, bu tabloyu sürdürmedi. Ege derbisinde karşılaştığı Göztepe'ye mağlup olan ve bu karşılaşmanın ardından gün yüzü göremeyen Manisa FK, İzmir ekibiyle oynadığı karşılaşmadan sonra 8 maç galibiyet göremedi. Bu çöküşün ardından hep bir ileri iki geri giden Manisa, ligin bitmesine 7 maç kala zorlu geçen 27 haftanın ardından sadece 7 galibiyet elde edebildi, şampiyonluk hedeflerken kendini bir anda ateş hattından uzaklaşma çabası içinde buldu. Manisa 4 haftada Play-Off ve zirve mücadelesi veren takımlarla kozlarını paylaşacak.