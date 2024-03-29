Vosmer T200 Masters Tenis Turnuvası başlıyor

Vosmer Otomotiv'in ana sponsoru olduğu Vosmer T200 Masters Tenis Turnuvası öncesinde Kültürkpark Tenis Kulübü'nde toplantı düzenlendi. Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Eryüksel evsahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında Vosmer Otomotiv CEO'su Siyon Karmona, Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Murat Şener ile yönetim kurulu üyeleri Hande Ogan, Mustafa Çapkan, Tamay Hepagir ve Aylin Szilagyi katıldı. Kültürpark Tenis Kulübü'nün ikinci evi olduğunu söyleyen Eryüksel, "Kaliteli ve heyecanlı bir turnuva olmasını diliyorum. Sizlerin önderliğinde de güzel geçeceğini biliyorum" dedi.

BAYRAMA KADAR BİTECEK

Vosmer'e teşekkür eden Başkan Şener de, "Turnuva 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında 9 gün sürecek. Sabah 10'da başlayacak olan maçlar akşam ne zaman biterse devam edecek. Tahminen Cuma gününden sonra yarı final ve finaller oynanacak. Bayramdan önce turnuvayı bitireceğiz" diye konuştu.