ARKAS Play-Off’a İzmir’de başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. İki galibiyete ulaşacak ekibin bir üst tura çıkacağı Play- Off serisinde İzmir ekibi rakibiyle 1 Nisan Pazartesi günü Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de karşılaşacak. Bursa'daki ikinci maça avantajlı gitmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi yenecek güce ve inanca sahibiz. Taraftarımızın desteği de bizim için önemli ve motivasyonumuzu artırıyor. Onları salona davet ediyoruz" diye konuştu.