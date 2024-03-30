  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor ARKAS Play-Off’a İzmir’de başlıyor

ARKAS Play-Off’a İzmir’de başlıyor

Lacivert-beyazlılar, Play-Off 5-8’lik ilk maçını İzmir’de Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Pazartesi günü oynayacak

HABER MERKEZİ
ARKAS Play-Off’a İzmir’de başlıyor
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. İki galibiyete ulaşacak ekibin bir üst tura çıkacağı Play- Off serisinde İzmir ekibi rakibiyle 1 Nisan Pazartesi günü Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de karşılaşacak. Bursa'daki ikinci maça avantajlı gitmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi yenecek güce ve inanca sahibiz. Taraftarımızın desteği de bizim için önemli ve motivasyonumuzu artırıyor. Onları salona davet ediyoruz" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA