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Haberler Spor Ayvalıkgücü’nde hataya yer yok

Ayvalıkgücü’nde hataya yer yok

HABER MERKEZİ
Ayvalıkgücü’nde hataya yer yok
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ayvalıkgücü Bld, ilk 6 içindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligde çıktığı 23 maçtan 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Balıkesir temsilcisi, 39 puanla 4. sırada bulunuyor. Play-Off mücadelesi veren ve ilk 6'da yerini sağlama alan Balıkesir ekibi, sezonun bitmesine sayılı maç kala hata yapmak istemiyor. Kendisi gibi ilk 6 hedefleyen Mardin 1969 ile arasında 5 puan bulunan Ayvalıkgücü, bitime 5 maç kala kayıpsız tamamlamayı hedefliyor. Geçen seneden yarım kalan hesabı tamamlayıp sezonu 2. Lig ile taçlandırmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, bu kez hata yapmak istemiyor. 3 Nisan Çarşamba günü taraftarı önünde Gümüşhanespor ile kapışacak Ayvalıkgücü, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
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