Çağdaş Bodrum tepetaklak

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında düşme hattında bulunan Çağdaş Bodrumspor, sahasında Play-Off mücadelesi veren Galatasaray Ekmas'a mağlup oldu: 77-81. Turuncu-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte üst üste beşinci yenilgisini alarak ligin bitimine 5 maç kala kümede kalma umutlarını zora soktu. Müsabakaya iki takımda dengeli başlarken, ilk periyodu sarı-kırmızılılar, 22-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte başa baş bir oyun ortaya kondu. İki takım da pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Galatasaray devreyi 40-41 önde kapattı.

RAKİBİNE TESLİM OLDU

Üçüncü çeyrekte Çağdaş Bodrum'da oyundan kopmalar görüldü. Bunu iyi değerlendiren İstanbul temsilcisi, aradaki farkı çift hanelere taşımayı başardı. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Galatasaray Ekmas, son bölüme 10 sayı farklık avantajla 66-56 önde girdi. Dördüncü periyotta Çağdaş Bodrum, taraftarının da desteğiyle toparlandı ve aradaki farkı eritmeye başladı. Son 4 dakika kala Bodrumspor'un eşitliği yakalamasıyla maçın kalan bölümü nefesleri kesti. Son anlarda hata yapmayan Galatasaray maçı 81-77 kazandı.