Deplasmanda sorun var

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve 2 Nisan Salı günü birbirlerine rakip olacak olan Bodrum FK ve Manisa FK deplasmanda sorun yaşıyor. İki Ege temsilcisi de dış sahada yaşadıkları kayıplarla büyük bir erozyon yaşadılar. Play- Off hattında 44 puanla 6. sırada yer alan Bodrum FK, Süper Lig hedeflediği sezonda en kritik kayıplarını deplasmanda aldı. Yeşil-beyazlılar deplasmanda oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramazken, dış sahada 13 karşılaşmada hanesine 16 puan yazdırabildi. Yeşil-beyazlı Muğla temsilcisi, Play- Off yarışı veren rakipleri arasında en kötü dış saha performansına sahip ekip oldu.

MANİSA 29 PUAN KAYBETTİ

Bu sezon 27 maçta hanesine 31 puan yazdırarak düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa FK, bu sezon deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla korkulu rüya görmeye başladı. Son deplasman galibiyetini 25 Ağustos 2023'te tam 218 gün önce alan Manisa temsilcisi daha sonra evinden uzakta çıktığı 11 karşılaşmada 4 beraberlik, 7 yenilgi alıp 29 puan bıraktı. Deplasmanda çıktığı 13 maçta 10 puan alabilen siyah-beyazlılar, dış sahada en az puan toplayan üçüncü takım konumunda yer alıyor.

MADALYONUN İKİ YÜZÜ

İÇ sahada 36 puan toplayarak en iyi performansı sergileyen ekip olan Eyüpspor'un ardından 28 puanla ikinci sırada gelen Bodrum FK dış sahada tam tersi bir grafik sergiledi. Taraftarı önünde rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen yeşil-beyazlılar deplasmanda istikrarı tutturamadı. Ligde 4 maçlık galibiyet özleminin ardından Bodrum FK, salı günü yine gurbette Manisa FK ile kozlarını paylaşacak.

İYİ BAŞLADI KÖTÜ GİTTİ

SEZONUN ilk iki dış saha maçında Kocaelispor'u 2-0 ve Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup ederek sükse yapan Manisa FK daha sonra bu performansını mumla arattı. Siyah-beyazlılar, bu serinin ardından gurbette çıktığı 11 randevuda 3 puanı bir arada göremedi. Ateş hattıyla arasında 4 puan kalan siyah-beyazlılar, deplasmanda kaybettiği puanlara yanıyor.