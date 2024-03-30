Fethiye’ye stat sözü

CUMHUR İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, ekibi ile birlikte Fethiyespor'u ziyaret etti. Fethiye'ye yakışır modern bir stat için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan söz aldıklarını belirten MHP'li Kökten, kulübe katkılarından dolayı Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı'ya teşekkür etti.

'SİYASİ MALZEME OLAMAZ'

Fethiyespor'a gönülden bağlı olduğunu ifade eden Kökten, "Fethiyespor hiçbir zaman benim için siyasi malzeme olamaz. Başkanımız Esat Bakırcı takım için gecesini gündüzüne katıyor. Benden sizlere söz, Fethiye'ye modern bir stat yapacağız. Bakanımızdan sözünü aldık. Göreve geldiğim ilk günden itibaren Cumhur İttifakı belediyeciliğinin gücünü hissedeceksiniz" dedi. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı da kulüp olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Fethiyespor'da politika yok, bizim partimiz Fethiyespor. Birçok ihtiyacımız var, stadımızın durumu berbat. Gençlerimiz spor yapmazsa, geleceğimiz çok kötü olur. Geleceğe önem vermeyen, hiçbir şeye önem vermez. Bu kulübün stada ve sahalara ihtiyacı var. Böylelikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmış oluruz. Bizim için en önemli yol Fethiyespor'un yolu" ifadelerini kullandı.