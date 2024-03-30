Kartal’ın Yusuf planı

FRANSIZ devi Lille ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Yusuf Yazıcı'nın ismi son günlerde Galatasaray ile anılırken, tecrübeli futbolcudan herkesi ters köşe yapan bir haber geldi. Hali hazırda kadroda bulunan birçok isim ile sözleşme yenilemeyecek olan Beşiktaş, milli yıldıza kancayı taktı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda adı Serie A ekipleri Napoli ve Lazio ile anılan Yusuf Yazıcı'ya iyi bir teklif yaparak kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Yusuf Yazıcı'nın da Türkiye'den gelecek olan tekliflere de sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş seçeneğini ciddi ciddi değerlendirdiği gelen haberler arasında. 2019'da 18.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık süreçte yarım sezon CSKA Moskova ve bir sezon da Trabzonspor'a kiralanmıştı.

FRANSA'DA BU SEZON PARLIYOR

BU sezon Lille'de tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 10 gol ve 3 asistlik performansıyla iyi bir görüntü veriyor. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 5 yıllık süreçte ise toplam 161 karşılaşmada forma giyen milli oyuncu, 40 kez fileleri havalandırırken, 17 asist yaptı.

GENÇ YILDIZA KANCA

BEŞİKTAŞ, Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan için harekete geçecek. Kartal, Kasımpaşa ile bu sezon üst düzey performans gösteren genç ismi kadrosuna katarak geleceğe yatırım da yapmış olacak. Kasımpaşa'da bu sezon 33 resmi maça çıkan 17 yaşındaki sol bek-sol stoper 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemiş durumda.